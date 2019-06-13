В прокуратуре раскрыли Лайфу тайну с "воскрешением" главаря банды Цапков

В прокуратуре Краснодарского края разъяснили, что на фото после ДТП в Сочи вовсе не умерший главарь кущёвской банды Сергей Цапок. На снимке — вор в федеральном розыске.
— Ему до вора в законе, как до китайской границы. Просто мелкий воришка, который совершал кражи. В настоящий момент его разыскивают, — сообщил Лайфу старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
"Двойником" Цапка оказался уроженец Бишкека.
Напомним, в Сети распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка. Теперь жители станицы Кущёвской сомневаются в том, что главарь банды Цапков действительно скончался. Адвокат лидера ОПГ в разговоре с Лайфом отмечал, что Цапок действительно умер, ведь после вскрытия и похорон "сложно ожить".
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