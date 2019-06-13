В России потребовали запретить сериал "Чернобыль" и судить его создателей

По мнению партии "Коммунисты России", создатели сериала "оскорбили и унизили память" ликвидаторов аварии.

Партия "Коммунисты России" потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сериалу HBO "Чернобыль", а также возбудить уголовные дела в отношении его создателей. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте партии.

— Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету, — сказал глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович.

В партии полагают, что в американском сериале трагедия, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году, стала объектом "идеологической манипуляции" со стороны телеканала HBO. Кинолента, по мнению партии "Коммунисты России", призвана "опорочить и демонизировать" образ СССР.

При этом в партии отметили, что, в то время как ключевые моменты сериала соответствуют историческим событиям, поступки героев, характер некоторых рабочих взаимоотношений и "моральный климат" в обществе того времени — пример "абсолютной лжи".

"Коммунисты России" предлагают "дать сдачи" создателям сериала и как минимум запретить им въезд на территорию России.

— (Создатели сериала. — Прим. Лайфа) оскорбили и унизили память о людях, ценой своих жизней спасавших соотечественников от страшной беды. Теперь эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью, — заключил Малинкович.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. Американский сценарист сериала Крейг Мазин в свою очередь признался, что сильно переживал о том, как ленту воспримут жители Украины, России и Белоруссии.

Ранее создателей исторического мини-сериала критиковали за сцены пьянства и несостыковки, изображения шахтёров, неправильно подобранный каст.