На борту атакованного в Оманском заливе танкера было 11 россиян

На борту танкера, который атаковали в Оманском заливе, находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Все они эвакуированы. Об этом сообщили в компании-судовладельце Frontline.

— Они все в порядке и в безопасности, — рассказал РИА "Новости" представитель компании Пэт Адамсон.

Напомним, неизвестные в Оманском заливе атаковали два танкера — Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). СМИ сообщали, что в одно из судов могла попасть торпеда, однако эти сообщения не подтверждены. Судно Front Altair продолжает гореть.