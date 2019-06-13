Куклачёв о подмене кота Алибасова: Таких животных просто так не подбрасывают

Принять за потерявшегося сфинкса продюсера Бари Алибасова Чучу другого кота могли только по невнимательности. Об этом РИА "Новости" заявил создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв.

— Кота спутать сложно. К примеру, домработница приходит генеральную уборку делать один раз в месяц, то, конечно, она перепутает. Я своих котов ни одного не перепутаю и из миллиона выберу именно моего, — заявил Куклачёв.

Он отметил, что характеры котов разные, даже если внешне животные похожи.

Дрессировщик не считает, что близким Алибасова начнут массово приносить канадских сфинксов, так как эту породу покупают те, кому она очень нравится, просто так таких кошек не подбрасывают.

Как сообщал Лайф, кот по кличке Чуча пропал из квартиры Бари Алибасова вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Продюсеру, который находится в больнице, об исчезновении любимца рассказывать не стали.

Позже стало известно, что близких продюсера на 800 тысяч рублей обманул мошенник, отдав им вместо сбежавшего сфинкса другого кота.