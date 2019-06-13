Лайф публикует фото с места убийства жены хоккеиста Соколова. 18+

В распоряжении Лайфа оказались фото с места убийства супруги хоккейного вратаря Максима Соколова. Трагедия произошла в коттеджном доме спортсмена.
Как ранее сообщали СМИ, в убийстве подозревают 18-летнего сына Соколова — якобы он расправился со своей матерью на глазах у младшего брата. После произошедшего юноша пытался свести счёты с жизнью. В тяжёлом состоянии его госпитализировали. Пока восстановить всю хронологию страшных событий не удаётся.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.
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