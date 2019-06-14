Сын Алибасова может увезти отца в европейскую клинику

При этом он отметил, что не сомневается в профессионализме сотрудников НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и верит, что лучшую реанимационную помощь его отцу окажут именно там.

Сын продюсера Бари Алибасова может вывезти отца в европейскую клинику, как только ему станет лучше. О своих планах Алибасов-младший рассказал телеканалу ТВЦ.

По его словам, продюсеру может понадобиться реабилитация после произошедшего.

— Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это всё-таки Европа, — заявил он.

При этом Алибасов-младший отметил, что не ставит под сомнение профессионализм сотрудников НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и верит, что лучшую реанимационную помощь его отцу окажут именно там.

— Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца, — заметил он.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако временно потерял речь и забыл своё имя.