Мать девочки-маугли из Москвы ограничили в родительских правах

Согласно решению суда она должна будет отчислять четвёртую часть своего заработка на содержание дочери.

Головинский суд Москвы ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко, пятилетнюю дочь которой нашли в грязной захламлённой квартире на Ленинградском шоссе 10 марта. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Малышка по-прежнему находится в реабилитационном центре. Суд постановил, что от заработка матери будут взыскиваться алименты в размере 1/4.

Напомним, Ирина Гаращенко находится под арестом после того, как 10 марта спасатели обнаружили её пятилетнюю дочку голодной в квартире среди гор хлама и грязи. Ранее эксперты НИИ имени Сербского признали женщину невменяемой.