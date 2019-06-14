Пропавший кот Алибасова нашёлся в центре кунг-фу

Вознаграждение за него мастер боевого искусства брать не стал. Посчитал визит такого гостя хорошим знаком.

Канадский сфинкс, который пропал из квартиры Бари Алибасова после пресс-конференции по поводу его здоровья, нашёлся в центре кунг-фу в Столбовом переулке.

Пресс-секретарь Бари Алибасова и группы "На-на" Вадим Горжанкин рассказал, что на телефонный номер, указанный на сайте группы, позвонил наставник школы кунг-фу "Ша-фут-фань" и сообщил, что кот зашёл к ним в школу.

— Я открыл дверь в подъезд, и кот уверенно пошёл за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашёл себе место в гостиной у портрета храма школы, — рассказал наставник школы Леван Кажилоти.

— От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Сказав, что добрые дела обязательно вознаградятся сторицей, — отметил помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Ранее вместо Чучи семье Алибасова за вознаграждение передали другого кота. Мошенникам досталось 800 тысяч рублей.

Напомним, что именно про Чучу основатель "На-на" в первую очередь спросил, когда пришёл в себя после отравления. В начале июня продюсер был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Его семья утверждает, что тот перепутал бутылку с йогуртом, и собралась подавать в суд на производителя средства "Крот". Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил уверенность, что у семьи мало шансов на успех.