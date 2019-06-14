Пропавший кот Алибасова нашёлся в центре кунг-фу

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Фото предоставлено Лайфу семьёй Бари Алибасова

Вознаграждение за него мастер боевого искусства брать не стал. Посчитал визит такого гостя хорошим знаком.

Канадский сфинкс, который пропал из квартиры Бари Алибасова после пресс-конференции по поводу его здоровья, нашёлся в центре кунг-фу в Столбовом переулке.

Пресс-секретарь Бари Алибасова и группы "На-на" Вадим Горжанкин рассказал, что на телефонный номер, указанный на сайте группы, позвонил наставник школы кунг-фу "Ша-фут-фань" и сообщил, что кот зашёл к ним в школу.

Я открыл дверь в подъезд, и кот уверенно пошёл за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашёл себе место в гостиной у портрета храма школы, — рассказал наставник школы Леван Кажилоти.

<p>Фото предоставлено Лайфу семьёй Бари Алибасова</p>

От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Сказав, что добрые дела обязательно вознаградятся сторицей, отметил помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Ранее вместо Чучи семье Алибасова за вознаграждение передали другого кота. Мошенникам досталось 800 тысяч рублей.

Напомним, что именно про Чучу основатель "На-на" в первую очередь спросил, когда пришёл в себя после отравления. В начале июня продюсер был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Его семья утверждает, что тот перепутал бутылку с йогуртом, и собралась подавать в суд на производителя средства "Крот". Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил уверенность, что у семьи мало шансов на успех.

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