Джон Сноу "извинился" перед фанатами за финал "Игры престолов"

Герой сериала "Игра престолов" Джон Сноу "извинился" перед фанатами за финал эпопеи. Шуточный ролик опубликован на ютуб-канале Eating Things With Famous People.
В видео запечатлены кадры из четвёртой серии финального, восьмого сезона. Сноу готовится произнести траурную речь, но вместо этого приносит извинения зрителям.
— Мне жаль, что вы потратили своё время на это, — сказал Сноу, отметив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей из ошибок сезона.
После этого герой предложил сжечь сценарий восьмого сезона и забыть о нём навсегда.
Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодования среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.
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