Джон Сноу "извинился" перед фанатами за финал "Игры престолов"

Он "сожалеет", что зрители зря потратили своё время, и "предложил" сжечь сценарий восьмого сезона.

Герой сериала "Игра престолов" Джон Сноу "извинился" перед фанатами за финал эпопеи. Шуточный ролик опубликован на ютуб-канале Eating Things With Famous People.

В видео запечатлены кадры из четвёртой серии финального, восьмого сезона. Сноу готовится произнести траурную речь, но вместо этого приносит извинения зрителям.

— Мне жаль, что вы потратили своё время на это, — сказал Сноу, отметив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей из ошибок сезона.

После этого герой предложил сжечь сценарий восьмого сезона и забыть о нём навсегда.

Напомним, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодования среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.