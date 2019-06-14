В Швейцарии женщины не вышли на работу в знак протеста против неравенства

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Демонстрации состоялись в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе.

В Швейцарии несколько десятков тысяч женщин не вышли на работу в знак протеста против неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти.

Акция прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе.

В Лозанне около сотни женщин вышли на площадь Риппон, чтобы зажечь фейерверк, сообщает швейцарская вещательная компания RTS.

По данным компании, в Лозанне и Берне около 30 тыс. женщин приняли участие в акции, в Женеве — от 12 до 15 тыс. Многие оделись в фиолетовое и несли флаги и шары этого цвета, который был избран своеобразным протестным символом.

Ранее сообщалось о демонстрации в Гонконге против поправки к законопроекту об экстрадиции.

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