В Швейцарии женщины не вышли на работу в знак протеста против неравенства

В Швейцарии несколько десятков тысяч женщин не вышли на работу в знак протеста против неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти.
Акция прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе.
Proper kicking off in #Switzerland #grevedesfemmes #powerwomen pic.twitter.com/Z55yfYksTJ— 🎰Citywealth/leaderslist.co.uk (@Citywealth) June 14, 2019
В Лозанне около сотни женщин вышли на площадь Риппон, чтобы зажечь фейерверк, сообщает швейцарская вещательная компания RTS.
Hundreds of thousands women rally in Switzerland. Probably the biggest protest ever seen in the history of the country. pic.twitter.com/z4WoGfj7eA #Frauenstreik— Fabian Eberhard (@FabianEberhard) June 14, 2019
По данным компании, в Лозанне и Берне около 30 тыс. женщин приняли участие в акции, в Женеве — от 12 до 15 тыс. Многие оделись в фиолетовое и несли флаги и шары этого цвета, который был избран своеобразным протестным символом.
Ранее сообщалось о демонстрации в Гонконге против поправки к законопроекту об экстрадиции.
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