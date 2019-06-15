Лондон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел Великобритании ещё до завершения официального расследования нашло ответственного за нападения на два танкера, которые произошли в Оманском заливе.

— Почти наверняка подразделение иранских военных — Корпус стражей исламской революции — атаковало два танкера 13 июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один другой "государственный или негосударственный" субъект не может быть причастен к подобному. Также, согласно документу, в британском МИД уверены, что Иран уже совершал подобные нападения раньше.

Ранее Лайф сообщал, что на одном из атакованных танкеров были члены экипажа из России. Они находятся в контакте с российским посольством, им оказывается содействие в возвращении.

США одними из первых обвинили в случившемся Иран и предоставили видеозапись с "доказательством". Как отмечают эксперты, Иран пытаются подставить.