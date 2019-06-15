Бари Алибасов после комы потерял ориентацию во времени

По словам родных, музыкант засыпает и каждый раз просыпается в каком-то новом дне своей жизни.

Продюсер Бари Алибасов страдает от потери ориентации во времени после искусственной комы, в которой он провёл более недели. О состоянии основателя группы "На-На" рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

— Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни, — сообщил он в интервью НТВ.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Более недели он провёл в искусственной коме.

10 июня Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий день основатель группы "На-На" вышел из медикаментозного сна.