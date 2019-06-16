Лайф публикует видео с моментом страшной аварии в Воронежской области

Лайф публикует кадры с видеорегистратора, который снял момент страшной аварии в Воронежской области. В результате лобового столкновения микроавтобуса с легковушкой там погибло восемь человек, выжила только десятилетняя девочка.
Видеорегистратор, который снял аварию, находился в кабине грузовика. Именно его обгонял "форд". Водитель легковушки выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра. Он уже почти обогнал грузовик, когда произошло столкновение с микроавтобусом.
Напомним, ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло 15 июня на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Ранее Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Девочка находится в больнице. Ей будет оказана помощь.
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