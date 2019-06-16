Выжившая в страшном ДТП под Воронежем девочка осталась круглой сиротой

Пострадавшая была направлена в реанимацию областной детской клинической больницы.

Десятилетняя девочка, выжившая после страшного ДТП в Воронежской области, осталась круглой сиротой. Год назад от рака умер её отец. Мать погибла в той самой аварии. Вместе с мамой она возвращалась из паломнической поездки. Об этом сообщает Life Shot.

Девочку с места ДТП направили в реанимацию областной детской клинической больницы № 2. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей.

Отмечается, что всего в семье пятеро детей — пострадавшая девочка самая младшая. Две старшие сестры уже взрослые, давно не живут дома. Теперь им нужно решить, кто из них возьмёт на себя заботу о младших.

Напомним, страшное ДТП произошло 15 июня на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. При столкновении легковушки и микроавтобуса погибло восемь человек.Ранее Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии и кадры самого столкновения.