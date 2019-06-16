Израиль назвал новый посёлок на Голанских высотах в честь Трампа

Приглашённый на церемонию посол США в Израиле назвал такое решение "экстраординарным жестом".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл на Голанских высотах торжественную церемонию закладки камня будущего посёлка. Населённый пункт собираются назвать в честь американского лидера Дональда Трампа.

— Мы горды тем, что имеем возможность основать населённый пункт и воздать должное нашему великому другу. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо их жителей, евреев и неевреев, во имя будущего всего государства Израиль, — произнёс израильский премьер на мероприятии.

Посол США Дэвид Фридман был удивлён решению властей, однако напомнил, что в 1949 году в Израиле появилась деревня в честь Гарри Трумэна — Кфар-Трумэн.

Голанские высоты были отбиты у Сирии Израилем в 1967 году. ООН признаёт их как земли Сирийской Арабской Республики. Однако они уже в значительной степени заселены гражданами Израиля.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Этот шаг осудили в Москве, Евросоюзе, а также в Лиге арабских государств.