Гран-при "Кинотавра" получил Борис Акопов за фильм "Бык"

Картина завоевала сразу две награды фестиваля, вторая досталась оператору Глебу Филатову.

Гран-при 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" достался фильму "Бык" режиссёра Бориса Акопова. Церемония состоялась в Зимнем театре в Сочи.

Картина рассказывает о провинциальных ребятах, промышляющих мелким криминалом в 90-е годы. Всего фильм завоевал две награды. Вторая досталась оператору Глебу Филатову.

Кроме того, сразу два приза получил фильм "Большая поэзия" Александра Лунгина. Награды достались режиссёру и исполнителю главной роли Александру Кузнецову.

Лучшим дебютом признали феминистскую комедию о супружеской жизни "Давай разведёмся" Анны Пармас, которая является сценаристкой и режиссёром клипов группы "Ленинград". Она впервые сняла полнометражный фильм и разделила награду за лучший сценарий с Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой.

Лучшей исполнительницей женской роли стала Виктория Толстоганова в фильме "Выше неба" Оксаны Карас. Также актриса снялась в картине "Гроза" Григория Константинопольского.

Награда за лучшую музыку досталась композитору Игорю Вдовину за саундтрек к фильму Валерии Гай-Германики "Мысленный волк".

Специальный приз достался команде фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с формулировкой "За безграничную веру актёров в режиссёра".

В рамках "Кинотавра" свои награды присуждает и Гильдия киноведов и критиков России. Лауреатом приза стал Юсуп Разыков с фильмом "Керосин". Специальный диплом от киноведов и критиков достался режиссёру картины "Мальчик русский" Александру Золотухину.

Ранее на открытии фестиваля в поддержку Голунова выступил Константин Хабенский.