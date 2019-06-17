В Кремле рассказали о "финальной стадии подготовки" Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин 17 июня сконцентрируется на подготовке к прямой линии, а также встретится с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сегодня президент вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии, которая запланирована на полдень 20 июня, в четверг, — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков не исключил, что в понедельник глава государства проведёт международный телефонный разговор. Также у российского лидера запланирована "некоторая внутренняя встреча".

Напомним, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. Главе государства отправили уже около 600 тысяч вопросов. Задать вопрос можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, послушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".