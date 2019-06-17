Путин поговорил по телефону с лидерами Туркмении, Узбекистана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор главы государства с Бердымухамедовым состоялся по инициативе туркменской стороны. Лидеры двух государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей.
В ходе телефонного разговора с узбекским лидером российский президент обсудил вопросы развития двусторонней беседы, состоявшейся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Во время разговора с Рахмоном Путин поблагодарил его за успешную организацию саммита СВМДА в Душанбе и гостеприимство.
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