Путин ужесточил уголовную ответственность за "пьяные" ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за "пьяные" ДТП. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Речь идёт об изменениях в статье 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отныне за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трёх до семи лет тюрьмы (ранее максимальное наказание составляло до четырёх лет лишения свободы). В то же время в случае гибели человека в "пьяном" ДТП виновнику теперь будет грозить до двенадцати лет лишения свободы, а в случае гибели двух и более человек будет предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет (ранее — до девяти лет).
Ранее законопроект одобрили эксперты, Госдума и Совфед.
Напомним, 10 июня в Сочи пьяный участковый сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе. Сам он скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан.
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