BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на миллион рублей

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Об этом Лайфу сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

— Сторонами заключено перемирие, — заявил юрист.

По его словам, 24 июня мировое соглашение будет оформлено надлежащим образом в Красногорском суде. Условия соглашения адвокат раскрывать не стал.

Как писал Лайф, кинокомпания Kinodanz предъявила Баженову иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности". После этого его канал BadComedian на YouTube оказался под угрозой закрытия.

Блогер Евгений Баженов, он же BadComedian, известен в России своими обзорами на кинофильмы, в том числе разгромными. Ролики Баженова пользуются высокой популярностью. Так, например, обзор на "Движение вверх" за сутки собрал больше зрителей, чем фильм за 14 дней.