В США представили "фотодоказательство" вины Ирана в инциденте в Оманском заливе

Пресс-служба Центрального командования Вооружённых сил США опубликовала фотографии, на которых иранские военные якобы снимают мину с танкера Kokuka Courageous.

Кроме того, на снимках запечатлено отверстие в корпусе Kokuka Courageous. Вашингтон заявляет, что оно появилось после взрыва мины.

Представители Пентагона настаивают на том, что данные фотографии являются свидетельством причастности Корпуса стражей исламской революции к инциденту в Оманском заливе.

Ранее Лайф сообщал, что американские военные опубликовали видеозапись, якобы доказывающую вину Ирана.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными. Позднее к обвинениям Вашингтона присоединились Лондон и Эр-Рияд. В Совфеде РФ заявили о фабрикации "доказательств" вины Ирана в инциденте с танкерами.