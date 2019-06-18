В Кремле рассказали, когда ждать эффекта от нацпроектов

Социальный эффект от реализации национальных проектов должен быть виден уже в этом году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, очевидно, что эффект "не может быть абсолютно по всем параметрам".

— По каким-то параметрам эффект наступает в более отдалённой перспективе, то есть это 2020–2021 год или 2022 год, об этом говорят все расчёты, в том числе которые публикуются Минэкономразвития, — уточнил Песков.

Напомним, расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей. Из них 13,158 триллиона будет выделяться из федерального бюджета, ещё 7,515 триллиона — из внебюджетных источников. Глава кабмина Дмитрий Медведев назвал эту сумму колоссальной.