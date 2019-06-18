Зеленский впервые встретился с Меркель

Лидеры двух стран планируют обсудить двухсторонние отношения, состояние выполнения минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной.

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин, где встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Трансляцию вёл телеканал "112 Украина".

Как отмечается, в планах президента Украины — встретиться с ведущими представителями немецкого бизнеса, обсудить с Меркель двухсторонние отношения, состояние выполнения минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной.

Напомним, что это первый визит Зеленского в Берлин в качестве главы украинского государства. До этого с канцлером Германии у него был только телефонный разговор. Один из последних состоялся 24 мая. Тогда лидеры двух стран в беседе подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и сотрудничества в "нормандском формате".