Младшего сына Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили на свободу

15-летнего сына легендарного хоккеиста Максима Соколова, которого СКР подозревает в убийстве матери, отпустили на свободу. Истекли 72 часа с момента задержания. Как стало известно Лайфу, юноша вместе с отцом уже едут домой.

Напомним, 13 июня в коттедже посёлка Новая Романовка нашли тело супруги легендарного хоккейного вратаря Соколова. Рядом с женщиной лежал её 18-летний сын с ножевыми ранениями. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего сына убитой Арсения Соколова. По словам подростка, его мать убил Максим, а он набросился на старшего брата в порыве ярости. Между тем в школе, где учится младший сын хоккеиста, описывают его не с лучшей стороны, а следователи считают главным подозреваемым в убийстве.