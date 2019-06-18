Представитель Киркорова рассказал Лайфу о жёсткой посадке самолёта с певцом

Представитель певца Филиппа Киркорова в беседе с Лайфом рассказал подробности жёсткой посадки самолёта авиакомпании S7 в Домодедово, на борту которого находился артист вместе со своими детьми.

— Когда мы садились, самолёт сильно стукнулся о землю, потом резко поднялся вверх, и пошли мы на посадку ещё раз. При выходе говорили люди, что даже шасси погнуто одно. Ничего они не объясняли, просто проверили, пристёгнуты ли ремни. Конечно же, все испугались, — сказал собеседник редакции.

Как сообщалось ранее, воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва, артист возвращался с гастролей в Болгарии.