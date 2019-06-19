Старшего сына хоккеиста Соколова переводят в другую больницу

Старшего сына легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова переводят в другую больницу. При этом он также будет находиться в реанимации, сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.

Почти неделю 18-летний Максим лежал в ЦРБ Всеволожска. Теперь его переводят в одну из петербургских клиник.

Юноша пришёл в сознание на следующий день после бойни в селе Новая Романовка, где была убита его мать. Его даже допросили, однако многое Максим не помнит и мог общаться со следователями только жестами. Лайф рассказывал подробности допроса.

Максим был госпитализирован после бойни в коттедже на территории посёлка Новая Романовка Ленинградской области. Там была убита его мать. Причём сначала сообщалось, что в расправе подозревают именно 18-летнего юношу. Младший брат Арсений отмечал, что, узнав об убийстве матери, нанёс ножевое ранение Максиму, отчего тот и попал в реанимацию. Однако теперь следователи не верят версии 15-летнего подростка и считают его подозреваемым в расправе над матерью и покушении на жизнь брата. Арсения задержали, но спустя 72 часа отпустили на свободу.