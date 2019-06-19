Укравшая миллионы Россельхозбанка кассирша оплатила ипотеку за два дня до побега

О том, что Хайруллины пропали не по собственному желанию, говорит всё больше фактов. Однако экстрасенсы уверены: все члены семьи живы.

Отец кассирши Луизы Хайруллиной, которая ограбила "Россельхозбанк" на 23 миллиона рублей, рассказал телеканалу "Вести-Башкортостан" новые подробности исчезновения дочки и её близких.

По его словам, Хайруллины брали квартиру в ипотеку и семья внесла очередной платёж по кредиту за два дня до исчезновения — 25 мая. Сейчас платежи за квартиру никто не вносит.

— Если они планировали сбежать навсегда, тогда зачем вносили этот платёж? Зачем моя дочь у себя деревья во дворе сажала за две недели до этого? — рассказал Рамиль Муллахметов.

Отец кассирши накануне был у экстрасенса. Ему сообщили, что семья жива и находится в одной из деревень в Казахстане. Её название схоже со звучанием слова "нежность". О том, что семья может отсиживаться в Казахстане, говорил и криминалист. Однако Рамиль Муллахметов уверен, что его дочь пропала не по собственной воле.

Также СМИ стало известно, что был обнаружен автомобиль, который принадлежал семье. Оказалось, что в 2017 году его заложили в ломбард, теперь он в залоге у банка.

Ранее Лайф сообщал, что в тюрьме нашлась родная сестра Луизы Хайруллиной — Эльза Бармакова.