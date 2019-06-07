Сестру сбежавшей с миллионами кассирши нашли в тюрьме

Родная сестра Луизы Хайруллиной, укравшей из кассы Россельхозбанка 23 миллиона рублей, нашлась в тюрьме, сообщает "КП-Уфа".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вместе с Хайруллиной, её мужем и дочерьми могла сбежать родная сестра кассирши. Как оказалось, Эльза Бармакова в течение года находится под стражей.

По данным газеты, в марте 2018 года Бармакову признали виновной в распространении наркотиков. Её осудили на три года и три месяца лишения свободы и отправили в колонию.

Напомним, 27 мая в конце рабочего дня Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов. На женщину завели уголовное дело.

Незадолго до исчезновения семья Хайруллиной продала машину, которая упоминается в ориентировке МВД. Кроме того, стало известно, что дочери Луизы говорили учителям, что семья хочет поехать "к тёплому морю". Как писал Лайф, Хайруллины могли уехать в Таджикистан. Отец кассирши считает, что произошедшее связано с криминалом.