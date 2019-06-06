Кассирша могла похитить миллионы Россельхозбанка из-за игромании мужа

Оказалось, что супруг сотрудницы Россельхозбанка увлекался азартными играми и родственники уже помогали ему рассчитаться за проигрыши.

Отец Луизы Хайруллиной, которая украла 23 миллиона из кассы Россельхозбанка, заявил, что его дочь могла пойти на такой поступок из-за проблем мужа. Молодой мужчина делал ставки, возможно, у него начались проблемы с криминалом, теперь семья находится в заложниках или им угрожают.

— Думаю, это связано с криминалом. Она [Луиза Хайруллина] пошла на это только ради детей — бросила карьеру, всё то, к чему она шла всю жизнь. Возможно, кто-то подтолкнул их на хищение, принудил, — рассказал отец женщины в телешоу "Прямой эфир".

Сам пенсионер три года назад занимал зятю 1,5 миллиона рублей и так и не получил свои деньги обратно. Также он охарактеризовал свою дочь "правильной девочкой, хорошей мамой".

То, что муж Хайруллиной — игрок, а также то, что, скорее всего, всё произошло из-за долгов, подтвердил и экстрасенс. К нему обращалась тётя Луизы.

Отметим, что семью Хайруллиных ищут с конца мая. 36-летняя сотрудница Россельхозбанка с супругом и детьми бесследно исчезла после того, как украла 23 миллиона рублей. Позже стало известно, что у семьи был солидный долг по кредиту.

Между тем эксперты предполагают, что Хайруллины могли сбежать в Казахстан или Таджикистан.