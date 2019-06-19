Часть отправленных Путину вопросов власти начали решать до прямой линии

Несколько дней перед эфиром российский лидер традиционно посвящает тому, чтобы изучить справочные материалы, подготовленные ведомствами.

Региональные власти начинают решать проблемы, поднятые во время подготовки к программе "Прямая линия с Владимиром Путиным", ещё до озвучивания их главой государства. Об этом Первому каналу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В этом году, собственно, всё начинает сдвигаться с мёртвой точки до озвучивания президентом. То есть стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно, — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что несколько дней перед прямой линией глава государства традиционно посвящает тому, чтобы изучить справочные материалы, подготовленные ведомствами. Путин смотрит письменные и видеообращения, после чего происходит оценка наличия информации по той или иной проблеме.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет смотреть 20 июня с 12:00 (мск) на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Продолжительность прямой линии с российским лидером ограничена не будет.

Как ранее сообщал Лайф, на прямую линию поступило более одного миллиона обращений. Накануне глава государства провёл шесть часов на совещании по подготовке к программе.