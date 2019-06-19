В Киеве назвали условие снятия экономической блокады Донбасса

Киев готов пересмотреть решение о введении торговых ограничений в Донбассе только после возвращения контроля над активами в регионе. Об этом заявил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

— Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности, — цитирует слова экс-президента Украины его представитель Дарья Олифер.

Накануне стало известно о планах Киева снять с Донбасса транспортную блокаду.

Как сообщал Лайф, в начале июня представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса. Из-за его слов Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело. При этом бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что "никакой блокады" не существует.