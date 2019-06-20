Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу

Как отмечает руководитель платформы "Национальная стратегия развития", позиция главы государства полностью разошлась с курсом лидеров Франции и Германии.

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу оказалась совершенно несостоятельной. Об этом сообщил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Согласно его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон дали понять украинскому лидеру, что они намерены при любых условиях сотрудничать с Россией, что является для Зеленского провалом.

Слова глав двух европейских стран могут трактоваться как "ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая", считает Спивак, подчёркивая огромную роль РФ на международной политической арене.

— Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть о каких санкциях идёт речь? Меркель уже в 513-й раз говорит новой власти, что "Северный поток — 2" будет построен, — заявил политик.

Спивак также отметил, что Зеленский в силу своей неопытности, скорее всего, не сможет изменить ситуацию в свою пользу, что в конце концов приведёт к переговорам с Москвой. Он надеется, что окружающие президента Украины опытные политики, международники и дипломаты смогут подсказать ему это решение.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился в Берлине с Ангелой Меркель, где они обсудили двусторонние отношения, выполнение минских соглашений, процесс реформ в Незалежной, а также вопрос "Северного потока — 2", в отношении которого у лидеров двух стран сложилось диаметрально противоположное мнение.

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Россия недостойна возвращения в ПАСЕ, что шло вразрез с позицией французского лидера по данному вопросу.