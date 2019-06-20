Диетолог заявила, что из больного Алибасова сделали "циркового медвежонка"

Марият Мухина уверена, что семья продюсера настроила его против неё, а сам он невменяем.

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов был выписан из больницы после отравления, однако страсти вокруг него не утихают. К нему приехала диетолог Марият Мухина, которую близкие назвали шарлатанкой. Она в свою очередь обвинила окружение Алибасова в том, что они не лечат продюсера, а лишь "возят по телеканалам".

— Сейчас приезжала врач Мухина, вроде как диетолог. Она вызвала МЧС и сказала, что Бари удерживают дома насильно, — рассказал Лайфу PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Бари и его помощник вызвали полицию и заявили, что приехавшая не врач, а шарлатанка. Сейчас Алибасов едет на съёмки на телеканал "Россия 1".

Диетолог Марият Мухина рассказала другую версию происходящего. Она уверена, что близкие Алибасова не следуют рекомендациям врачей в отношении здоровья Алибасова. Ему не делаются гормональные уколы, не даются антацидные и обволакивающие препараты.

— Навещаю его каждый день. Вчера уличила его помощников в том, что они его не лечат в соответствии с рекомендациями Склифосовского... Возят как циркового медвежонка по всем каналам, а на его здоровье им плевать. Настроили против меня. Сегодня у него изменённое состояние сознания, он невменяемый, и в таком состоянии его повезли на телепрограмму, — рассказала Лайфу Мухина.

Ранее Лайф сообщал, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.