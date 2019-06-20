Посол РФ в ФРГ заявил о росте понимания бессмысленности антироссийских санкций

По его словам, рано или поздно возникнет необходимость вернуться за стол переговоров для решения конкретных вопросов.

Характер взаимоотношений между Россией и Германией меняется, люди начали понимать, что ложью и русофобией нельзя решить реальные проблемы, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев ТАСС.

Так Нечаев прокомментировал высказывания главы дипмиссии Украины в Германии Андрея Мельника. Ранее тот обвинил лидеров восточногерманской территории в предательстве украинского народа.

— Позвольте мне оставить эти выражения, действительно, весьма далёкие от дипломатического политеса, да и от здравого смысла, на совести господина посла. Это его выбор, — сказал дипломат.

По его словам, таким образом затруднительно построить диалог и "убедить оппонента в своей правоте".

Дипломат напомнил, что Россия не позволяла себе "переходить границы приличий" даже тогда, когда отношения с Европейским союзом были натянуты.

— Всегда держали в уме, что рано или поздно придётся возвращаться за стол переговоров и решать конкретные вопросы. Поэтому "сжигать мосты" взаимными оскорблениями неразумно и недальновидно, — отметил Нечаев.

Посол также подчеркнул тему перемены отношения Германии к России. По его словам, сейчас всё больше появляется "осознание бессмысленности и порочности санкционного давления" и возникает потребность нормализации российско-германских отношений.

Ранее о желании наладить отношения с Россией заявлял премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, необходимо снять экономические санкции.