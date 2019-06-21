В Кремле обеспокоены "русофобской провокацией" в Грузии

Ситуацию в Грузии, где накануне прошла акция протестов, в Кремле оценивают как "русофобскую провокацию". Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены происходящим в Тбилиси.

— Можно только лишь подтвердить, что всё то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. И не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан РФ, — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля, говоря о серьёзности ситуации, также напомнил, что Грузию посещает много российских туристов.

20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал Лайфу подробности штурма Парламента Грузии радикалами. По его словам, демонстранты не только выкрикивали антироссийские лозунги, но и угрожали участникам заседания расправой.