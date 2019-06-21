Мария Захарова — о ситуации в Грузии: Песня безумству

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © VK / МИД России

Воспетое веками гостеприимство страны закончилось "кошмарной провокацией", считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала штурм здания грузинского парламента, где находились российские депутаты.

Песня безумству. Много можно сказать и уже сказано про события в Тбилиси. Провокация радикалов, борьба за власть между партиями. Политика. Демократия. И я не иронизирую — это реалии современного мира, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Захарова подчеркнула, что депутаты из РФ прибыли в Тбилиси по приглашению грузинской стороны с мирными целями — для участия в православном форуме. Главу делегации Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. Однако воспетое веками гостеприимство закончилось "кошмарной провокацией", отмечает дипломат.

Она обратила внимание, что сейчас разгар туристического сезона и "МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии". Захарова убеждена, что вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии. Тбилиси показал Абхазии и Южной Осетии, которые так неумолимо хочет вернуть, уровень своего дружелюбия и мирного потенциала, констатировала она.

В Кремле уже заявили, что обеспокоены "русофобской провокацией" в Грузии. По последним данным, в ходе протестов в Тбилиси пострадало 240 человек.

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