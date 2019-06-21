Мария Захарова — о ситуации в Грузии: Песня безумству

Воспетое веками гостеприимство страны закончилось "кошмарной провокацией", считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала штурм здания грузинского парламента, где находились российские депутаты.

— Песня безумству. Много можно сказать и уже сказано про события в Тбилиси. Провокация радикалов, борьба за власть между партиями. Политика. Демократия. И я не иронизирую — это реалии современного мира, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Захарова подчеркнула, что депутаты из РФ прибыли в Тбилиси по приглашению грузинской стороны с мирными целями — для участия в православном форуме. Главу делегации Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. Однако воспетое веками гостеприимство закончилось "кошмарной провокацией", отмечает дипломат.

Она обратила внимание, что сейчас разгар туристического сезона и "МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии". Захарова убеждена, что вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии. Тбилиси показал Абхазии и Южной Осетии, которые так неумолимо хочет вернуть, уровень своего дружелюбия и мирного потенциала, констатировала она.

В Кремле уже заявили, что обеспокоены "русофобской провокацией" в Грузии. По последним данным, в ходе протестов в Тбилиси пострадало 240 человек.