Лайф публикует фото набитого мусором дома, где жил похищенный мальчик

Биологический отец выкрал своего пятилетнего сына у его матери, чтобы растить его в лесу.

Лайф публикует фото дома, в котором жил пятилетний Миша после похищения его биологическим отцом. Житель Челябинска Максим Белов хотел сделать из своего сына отшельника. Он является последователем секты, отрицающей все блага цивилизации. Как видно на этих снимках, в жилище ужасный беспорядок. Повсюду — мусор и старые вещи, грязная посуда и чем-то заполненные ёмкости.

Мальчика нашли в пензенском лесу в доме у болота. Он был без обуви и мокрый. По словам Миши, его поили водой и кормили мусором. Сейчас ребёнок приходит в своё привычное состояние.

Отцу-похитителю удалось скрыться, когда нашли мальчика. Однако позже полицейские его нашли. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Ранее Лайф публиковал интервью родителей Миши. По их словам, мальчика нашли искусанным комарами, мокрым и босым. Он рассказал, что только пил воду и ел некий мусор.