В Иране показали обломки сбитого американского беспилотника

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Фото © Tasnim News Agency

Некоторые части корпуса аппарата были разбросаны по побережью Кухе Мубарак, а наиболее тяжёлые обломки утонули.

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) показали журналистам обломки американского беспилотника, который, как утверждается, был сбит над иранскими территориальными водами 20 июня. По словам военных, некоторые части корпуса аппарата были разбросаны по побережью Кухе Мубарак, а наиболее тяжёлые обломки утонули.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, когда вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь США утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Дональд Трамп даже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.

Несколько часов назад Пентагон показал карту маршрута сбитого беспилотника. Из неё следует, что дрон находился вне пространства Ирана. Впрочем, при этом военные не подтвердили карту какими-либо объективными средствами контроля.

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