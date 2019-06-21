В Иране показали обломки сбитого американского беспилотника

Некоторые части корпуса аппарата были разбросаны по побережью Кухе Мубарак, а наиболее тяжёлые обломки утонули.

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) показали журналистам обломки американского беспилотника, который, как утверждается, был сбит над иранскими территориальными водами 20 июня. По словам военных, некоторые части корпуса аппарата были разбросаны по побережью Кухе Мубарак, а наиболее тяжёлые обломки утонули.

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

Sections of the #US military drone were found in Iran's territorial waters where it was shot down by the country's Air Defense System pic.twitter.com/jRSlxrjuzo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, когда вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь США утверждают, что тот летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Дональд Трамп даже одобрил удары по Ирану, но затем передумал.

Несколько часов назад Пентагон показал карту маршрута сбитого беспилотника. Из неё следует, что дрон находился вне пространства Ирана. Впрочем, при этом военные не подтвердили карту какими-либо объективными средствами контроля.