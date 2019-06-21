В Москве пожарные откачали котёнка, едва не погибшего в огне

До прибытия ветеринарной службы спасатели провели животному непрямой массаж сердца.

Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы заметили котёнка, когда тушили горящую квартиру в Измайлово. Животное надышалось дыма и лежало без сознания.

Ему дали кислород из маски, провели непрямой массаж сердца. До прибытия ветеринарной службы котёнка поливали водой. После его отвезли в ветклинику.

— Сейчас он, возможно, уже с хозяйкой, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ранее ветеринар рассказал Лайфу о состоянии спасённого на Байкале детёныша косули. Животное упало с высокого обрыва в Иркутской области. Косулёнка спасли туристы.