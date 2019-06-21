Песков рассказал, в каком случае запрет на авиарейсы в Грузию снимут

Представитель Кремля также объяснил, что в указе президента фигурирует дата 8 июля, поскольку к этому времени истечёт срок большинства туров.

Авиасообщение в Грузию из России будет приостановлено до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в этом государстве не будет взята под контроль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

— В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом, — сказал он.

По словам Пескова, данное решение было принято в связи с проявлением экстремизма в Грузии, имеющего антироссийскую направленность и создающего угрозу для туристов из России.

— Мы не можем позволить себе, чтобы жизням наших туристов что-то угрожало, — заявил он.

Пресс-секретарь президента также объяснил, почему в указе о временном запрете появилась дата 8 мая.

— Президент сознательно указал 8 июля, ибо именно до 8-го числа истечёт срок большинства туров и все наши граждане смогут вернуться, — сказал Песков.

Напомним, из-за демонстраций антироссийской направленности в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией. Такая мера, в свою очередь, грозит негативными последствиями для туризма в этой стране.