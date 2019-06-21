Песков рассказал, в каком случае запрет на авиарейсы в Грузию снимут

Авиасообщение в Грузию из России будет приостановлено до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в этом государстве не будет взята под контроль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
— В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом, — сказал он.
По словам Пескова, данное решение было принято в связи с проявлением экстремизма в Грузии, имеющего антироссийскую направленность и создающего угрозу для туристов из России.
— Мы не можем позволить себе, чтобы жизням наших туристов что-то угрожало, — заявил он.
Пресс-секретарь президента также объяснил, почему в указе о временном запрете появилась дата 8 мая.
— Президент сознательно указал 8 июля, ибо именно до 8-го числа истечёт срок большинства туров и все наши граждане смогут вернуться, — сказал Песков.
Напомним, из-за демонстраций антироссийской направленности в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией. Такая мера, в свою очередь, грозит негативными последствиями для туризма в этой стране.
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