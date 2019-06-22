Туроператоры рассказали, сколько россиян сейчас находятся в Грузии

В прошлом году количество российских туристов, посетивших эту страну, превысило 1,3 миллиона человек.

Около пяти-семи тысяч организованных российских туристов находятся сейчас в Грузии, где 20 июня вспыхнули протесты с антироссийской направленностью. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом, по данным ассоциации, самостоятельных путешественников (не пользующихся услугами туроператоров) в стране в два-три раза больше, отмечает РИА "Новости".

Согласно данным АТОР, в прошлом году количество российских туристов, посетивших Грузию, превысило 1,3 миллиона человек.

Напомним, из-за антироссийских демонстраций в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией. Такая мера грозит негативными последствиями для туризма в этой стране.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, авиасообщение будет восстановлено при выполнении ключевого условия.