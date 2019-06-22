В Абхазии готовы встретить отказавшихся от Грузии туристов из России

Курорты Абхазии готовы принять у себя всех российских туристов, которым пришлось изменить свои планы и отменить летний отдых в Грузии. Об этом заявил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

— У нас тёплое море и чистый воздух, гостеприимные люди. Помимо пляжного туризма и экскурсий у нас развит горный и экстремальный туризм, ждём всех у себя, — приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что летний туристический сезон в республике идёт полным ходом, и отметил, что лишь в Гагрском районе в коллективных средствах размещения уже отдохнуло около 10 тысяч человек — в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Всего же, по данным Барцица, страну в 2018-м посетило более одного миллиона туристов, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее, причём большинство из них приезжают из России. Пик сезона приходится на июль и август.

Причиной отказа россиян от туристических поездок в Грузию послужили события, произошедшие в стране накануне, когда радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции особо возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии.

Они начали штурм здания, из-за чего полицейским пришлось применить меры, пострадало 240 человек. МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Грузию из-за беспорядков. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирских полётов в страну, который вступит в силу 8 июня.