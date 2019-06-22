СМИ: Трамп отменил удар по Ирану после совета Карлсона

Впрочем, остаётся неизвестным, кто смог склонить чашу весов в самый последний момент.

Президент США Дональд Трамп в последний момент успел отменить военную операцию против Ирана. По информации New York Times, важную роль в таком решении сыграл Такер Карлсон, один из любимых телеведущих американского лидера.

Сотрудник Fox News сообщил главе государства, что удар по Ирану из-за сбитого беспилотника стал бы верхом безумия. Журналист полагает, что "ястребы" из администрации, в подавляющем большинстве случаев выступающие за силовые методы, всего-навсего играют против Трампа.

По мнению Карлсона, в случае атаки на Иран президент потерял бы шансы в 2020 году пойти на второй срок.

По мнению журналистов издания, были и другие голоса, склонившие Трампа к более спокойному варианту. Однако остаётся неизвестным, кто смог склонить чашу весов в последний момент. Известно, что американский лидер успел отдать распоряжение об ударе, корабли заняли нужные позиции, самолёты поднялись в воздух — но вскоре операция отменилась.

Сам Трамп заявил, что принял такое решение, так как не желал гибели иранцев.

Эксперт усомнился, что США отважатся ударить по Ирану