Эксперт усомнился, что США отважатся ударить по Ирану

Политолог отметил ракетный потенциал Исламской Республики. Тегеран способен атаковать американские объекты в регионе.

В случае отказа Ирана от переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать эту страну. Вероятность "неизбежного удара" прокомментировал политолог и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в беседе с каналом "360".

— То, что Трамп заявил об ударе, не означает, что он будет нанесён. Он также заявлял по Северной Корее, Венесуэле, — напомнил Багдасаров.

Эксперт уточнил, что пока остаются неясными ни характер предполагаемой атаки, ни цель, ни последствия. Он отметил, что Иран обладает достаточным военным потенциалом, имеет способность нанести ракетный удар по американским объектам в регионе.

— Будут обсуждать. Иран — это не Сирия, разные вещи, — подчеркнул Багдасаров.

Напомним, 20 июня Воздушные силы Ирана сбили разведывательный беспилотник США. В Тегеране заявили, что он находился в воздушном пространстве страны, однако Вашингтон это отрицает. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести ответные удары, но позже поменял своё решение.