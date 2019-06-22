В Шри-Ланке продлили режим ЧП, введённый после серии взрывов

Президент страны считает, что чрезвычайные меры необходимы для общественной безопасности.

В Шри-Ланке продлили ещё на месяц режим чрезвычайного положения, объявленный после серии взрывов в церквях и отелях, жертвами которых стало около 250 человек. Соответствующий указ подписал президент страны Майтрипала Сирисена.

В документе поясняется, что чрезвычайные меры необходимы для общественной безопасности.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах в столице и пригородах. По последним данным, в результате атак погибло 253 человека. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. 6 мая правительство страны сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.