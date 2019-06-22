The Rolling Stones впервые выступили после операции Мика Джаггера

Гастроли легендарной группы продлятся до конца августа. За это время музыканты побывают в 15 городах США и Канады.

Британская рок-группа The Rolling Stones 21 июня выступила в Чикаго в рамках турне по городам США и Канады. Об этом сообщается в официальном Twitter коллектива.

Турне должно было состояться ещё в апреле. Однако тогда стало известно, что фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Группе пришлось отложить выступления на неопределённый срок.

В начале апреля Мик Джаггер успешно перенёс операцию на сердце и вскоре опубликовал видео, как бодро он танцует под ритмичную музыку.

Гастроли легендарной группы продлятся до конца августа. За это время музыканты побывают в 15 американских и канадских городах.