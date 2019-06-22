Появилось видеообращение Бари Алибасова: Ходят слухи, что я голодаю

Музыкант заверил, что чувствует себя прекрасно, а все слухи об обратном — это чушь.

Шоумен Бари Алибасов записал видеообращение к поклонникам, чтобы развеять слухи о своём состоянии и поблагодарить за поддержку. Основателя группы "На-На" особенно возмутили сообщения СМИ, что его якобы морят голодом.

— Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно. Ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, — говорит на видео продюсер. — Я вас очень люблю!

Ранее PR-директор Алибасова рассказал Лайфу о состоянии 80-летней супруги продюсера — Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сегодня утром попала в больницу после приступа удушья на фоне бронхиальной астмы.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.