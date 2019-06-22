"Роскосмос" решил запретить космонавтам ругаться матом

Также им нельзя плохо высказываться о самой госкорпорации и неподобающе вести себя в соцсетях.

Корпорация "Роскосмос" подготовила кодекс профессиональной этики для российских космонавтов.

Согласно этим правилам космонавты в своей профессиональной деятельности должны руководствоваться принципами "законности, справедливости, ответственности и гуманности". Также космонавт должен "постоянно совершенствовать свой профессиональный, общеобразовательный и культурный уровень", вести здоровый образ жизни и не допускать публичных высказываний осуждающего характера, которые касаются его работы и деятельности "Роскосмоса".

Помимо этого этические правила в документе запрещают космонавтам использовать во время работы нецензурную лексику. Также их внешний вид должен соответствовать деловому стилю.

Кроме того, космонавтам нужно не допускать "образа жизни, негативно влияющего на престиж профессии космонавта" и "некорректного поведения в соцсетях". Что именно предполагают эти пункты, не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" перенёс запуск ракеты "Протон-М". Рогозин объяснил это нежеланием полагаться на авось.