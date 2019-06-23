Соловьёв упрекнул Зеленского в лицемерии

Телеведущий Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерном поведении.
Как отметил телеведущий, украинский лидер говорит о мире в ДНР, в то время как войска Украины ведут обстрел в Донбассе.
Соловьёв напомнил об обстреле Горловки украинскими силовиками, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.
— Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра? — возмутился он в своём т.
Ранее Владимир Зеленский в честь годовщины начала Великой Отечественной войны призвал не допустить привыкания украинцев к войне.
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