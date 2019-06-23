Соловьёв упрекнул Зеленского в лицемерии

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Телеведущий Владимир Соловьёв. Фото © ТАСС / Шамуков Руслан

Телеведущий напомнил президенту о недавнем обстреле Горловки украинскими силовиками.

Телеведущий Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерном поведении.

Как отметил телеведущий, украинский лидер говорит о мире в ДНР, в то время как войска Украины ведут обстрел в Донбассе.

Соловьёв напомнил об обстреле Горловки украинскими силовиками, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

Ранена девочка. Что это, если не верх цинизма? 22 июня. Хоть не в четыре утра? — возмутился он в своём телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский в честь годовщины начала Великой Отечественной войны призвал не допустить привыкания украинцев к войне.

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