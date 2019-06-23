МИД КНР подтвердил визит Си Цзиньпина на саммит G20 в Японии

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если глава государства откажется от участия в мероприятии.

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите G20, который пройдёт в японской Осаке 27–29 июня. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

— Президент Си Цзиньпин отправится в Японию для участия в 14-м саммите "Большой двадцатки" в Осаке по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, — говорится в сообщении.

Более подробно планы китайского лидера не раскрываются, с кем именно он будет встречаться — не уточняется. Известно лишь о предстоящей встрече главы КНР с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны планируют обсудить торговое соглашение.

Как ранее сообщал Лайф, эта встреча была согласована в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся по инициативе американской стороны. До этого Дональд Трамп заявил, что введёт новые пошлины на китайские товары, если его китайский коллега откажется от участия в саммите.